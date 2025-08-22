Balades et Randonnées Le lavoir du Théron à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne
Balades et Randonnées Le lavoir du Théron à Bourg de Visa 1 route de Moissac 82190 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne Occitanie
Boucle de 7,1 km au départ de Bourg-de-Visa halle Baltard, fontaine Saint Quirin et lavoir du Théron jalonnent ce parcours chargé d’histoire..
+33 5 63 94 48 50
English :
A 7.1 km loop starting from Bourg-de-Visa: Baltard market hall, Saint Quirin fountain and Théron washhouse mark out this route steeped in history.
Deutsch :
7,1 km langer Rundweg ab Bourg-de-Visa: Die Baltard-Halle, der Brunnen Saint Quirin und das Waschhaus von Théron säumen diesen geschichtsträchtigen Weg.
Italiano :
Un anello di 7,1 km con partenza da Bourg-de-Visa: la sala del mercato di Baltard, la fontana di Saint Quirin e il lavatoio di Théron caratterizzano questo percorso ricco di storia.
Español :
Un bucle de 7,1 km que comienza en Bourg-de-Visa: el mercado de Baltard, la fuente de Saint Quirin y el lavadero de Théron forman parte de este recorrido cargado de historia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme