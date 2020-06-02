Barrage d’Enchanet Gorges de la Maronne 60 kms Pleaux Cantal
Barrage d’Enchanet Gorges de la Maronne 60 kms 15700 Pleaux Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Du barrage d’Enchanet aux gorges de la Maronne, partez à la découverte de charmants villages aux alentours de Pleaux, de ses gorges et de son patrimoine culturel.
+33 4 71 40 58 08
English : The dam of Enchanet The gorges of the Maronne river 60km
From the Enchanet dam to the Maronne gorges, discover charming villages around Pleaux, its gorges and its cultural heritage.
Deutsch :
Vom Enchanet-Staudamm bis zur Maronne-Schlucht: Entdecken Sie die charmanten Dörfer in der Umgebung von Pleaux, die Schluchten und das kulturelle Erbe der Stadt.
Italiano :
Dalla diga dell’Enchanet alle gole della Maronne, scoprite gli affascinanti villaggi intorno a Pleaux, le sue gole e il suo patrimonio culturale.
Español :
Desde el embalse de Enchanet hasta las gargantas del Marona, descubra los encantadores pueblos de los alrededores de Pleaux, sus gargantas y su patrimonio cultural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme