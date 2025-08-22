BASE DE LA RINCERIE ACTIVITE VTT La Selle-Craonnaise Mayenne

BASE DE LA RINCERIE ACTIVITE VTT

BASE DE LA RINCERIE ACTIVITE VTT Base de loisirs de la Rincerie 53800 La Selle-Craonnaise Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

La base de loisirs vous propose de vous initier au VTT un moniteur vous y attend pour vous faire découvrir de nouvelles sensations.

http://www.la-rincerie.com/ +33 2 43 06 17 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The leisure centre offers you the opportunity to try mountain biking: an instructor is waiting for you to discover new sensations.

Deutsch :

Die Freizeitanlage bietet Ihnen die Möglichkeit, das Mountainbiken zu erlernen: Ein Lehrer erwartet Sie dort, um Ihnen neue Eindrücke zu vermitteln.

Italiano :

Il centro ricreativo offre la possibilità di provare la mountain bike: un istruttore vi aspetta per farvi scoprire nuove sensazioni.

Español :

El centro de ocio le ofrece la posibilidad de probar la bicicleta de montaña: un instructor le espera para ayudarle a descubrir nuevas sensaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-06 par eSPRIT Pays de la Loire