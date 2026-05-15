Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise
Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise samedi 20 juin 2026.
La Selle-Craonnaise
Rando Zoziaux
La Hugerie La Selle-Craonnaise Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sortie organisé par Mayenne Nature Environnement avec Tous en Selle
Découverte des petits animaux oiseaux, papillons, insectes
Animateurs MNE Claude Letessier et Michel Caigneux
Pot et dégustation de produits locaux offerts
Participation libre, reversée à la MNE53
Rdv à 10h au Camping de la Rincerie, la Selle Craonnaise
Inscription obligatoire .
La Hugerie La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 02 74 14
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English :
Outing organized by Mayenne Nature Environnement with Tous en Selle
L’événement Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE
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