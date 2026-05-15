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Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise

Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise samedi 20 juin 2026.

Adresse : La Hugerie

Ville : 53800 La Selle-Craonnaise

Département : Mayenne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Selle-Craonnaise

Rando Zoziaux

La Hugerie La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Sortie organisé par Mayenne Nature Environnement avec Tous en Selle
Découverte des petits animaux oiseaux, papillons, insectes
Animateurs MNE Claude Letessier et Michel Caigneux
Pot et dégustation de produits locaux offerts
Participation libre, reversée à la MNE53
Rdv à 10h au Camping de la Rincerie, la Selle Craonnaise
Inscription obligatoire   .

La Hugerie La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 02 74 14 

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English :

Outing organized by Mayenne Nature Environnement with Tous en Selle

L’événement Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE

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