La Selle-Craonnaise

Rando Zoziaux

La Hugerie La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sortie organisé par Mayenne Nature Environnement avec Tous en Selle

Découverte des petits animaux oiseaux, papillons, insectes

Animateurs MNE Claude Letessier et Michel Caigneux

Pot et dégustation de produits locaux offerts

Participation libre, reversée à la MNE53

Rdv à 10h au Camping de la Rincerie, la Selle Craonnaise

Inscription obligatoire .

La Hugerie La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 02 74 14

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English :

Outing organized by Mayenne Nature Environnement with Tous en Selle

L’événement Rando Zoziaux La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE