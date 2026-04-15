RANDOS TOUS EN SELLE Mairie La Selle-Craonnaise
RANDOS TOUS EN SELLE Mairie La Selle-Craonnaise vendredi 29 mai 2026.
La Selle-Craonnaise
RANDOS TOUS EN SELLE
Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21
Randos à La Selle Craonnaise !
Avec le soleil, les randonnées reviennent pour la 10ème année. Les 1ères ont eu lieu effectivement en 2015.
4 randonnées vous sont proposées cette saison
Vendredi 29 mai
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Participation au chapeau
Vendredi 19 juin
Les 4 frères Béasse déportés et évadés en juillet
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Vendredi 17 juillet
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Vendredi 21 août
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Participation au chapeau.
Tous les départs se font au Préau de la Mairie (excepté le 24 juillet)
2 heures de balades émaillées d’anecdotes historiques locales, pot et collation à l’arrivée. .
Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 50 20 93
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English :
Hiking at La Selle Craonnaise!
L’événement RANDOS TOUS EN SELLE La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE