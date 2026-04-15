RANDOS TOUS EN SELLE Mairie La Selle-Craonnaise

La Selle-Craonnaise

RANDOS TOUS EN SELLE

Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21

Randos à La Selle Craonnaise !

Avec le soleil, les randonnées reviennent pour la 10ème année. Les 1ères ont eu lieu effectivement en 2015.

4 randonnées vous sont proposées cette saison

Vendredi 29 mai

La gare & le réseau ferroviaire à la Selle (1889-194) vers la Voie Verte…

Participation au chapeau

Vendredi 19 juin

Les 4 frères Béasse déportés et évadés en juillet

1944- Vers Queue de Viel…

Vendredi 17 juillet

Histoire Chapelle des Euches & citations de nos présidents. Autour de la Rincerie…

Vendredi 21 août

René Vannier, maire dans la tourmente de l’occupation allemande (1939-1945). Autour du village…

Participation au chapeau.

Tous les départs se font au Préau de la Mairie (excepté le 24 juillet)

2 heures de balades émaillées d’anecdotes historiques locales, pot et collation à l’arrivée. .

Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 50 20 93

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English :

Hiking at La Selle Craonnaise!

L’événement RANDOS TOUS EN SELLE La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE