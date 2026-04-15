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RANDOS TOUS EN SELLE Mairie La Selle-Craonnaise

RANDOS TOUS EN SELLE Mairie La Selle-Craonnaise vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 12 rue de la gare

Ville : 53800 La Selle-Craonnaise

Département : Mayenne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Selle-Craonnaise

RANDOS TOUS EN SELLE

Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21

Randos à La Selle Craonnaise !
Avec le soleil, les randonnées reviennent pour la 10ème année. Les 1ères ont eu lieu effectivement en 2015.
4 randonnées vous sont proposées cette saison

Vendredi 29 mai
La gare & le réseau ferroviaire à la Selle (1889-194) vers la Voie Verte…
Participation au chapeau

Vendredi 19 juin
Les 4 frères Béasse déportés et évadés en juillet
1944- Vers Queue de Viel…

Vendredi 17 juillet
Histoire Chapelle des Euches & citations de nos présidents. Autour de la Rincerie…

Vendredi 21 août
René Vannier, maire dans la tourmente de l’occupation allemande (1939-1945). Autour du village…

Participation au chapeau.
Tous les départs se font au Préau de la Mairie (excepté le 24 juillet)
2 heures de balades émaillées d’anecdotes historiques locales, pot et collation à l’arrivée.   .

Mairie 12 rue de la gare La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 50 20 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking at La Selle Craonnaise!

L’événement RANDOS TOUS EN SELLE La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-04-15 par SUD MAYENNE

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