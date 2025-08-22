Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante A pieds Difficile
Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante Domaine du Muret 87340 La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Difficile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante
Deutsch : Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante
Italiano :
Español : Base Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac Le sentier de la pierre branlante
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-09 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine