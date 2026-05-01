Printemps du Livre Le Fantastique… mais pas que ! Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice
Printemps du Livre Le Fantastique… mais pas que ! Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice dimanche 10 mai 2026.
La Jonchère-Saint-Maurice
Printemps du Livre Le Fantastique… mais pas que !
Salle des fêtes Place de l’Église La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par l’ADAJ, ce salon met à l’honneur le thème Le Fantastique… mais pas que ! . Près de 30 auteurs et autrices sont présents pour des dédicaces, dont Patrick K. Dewdney, Sonia Fournet-Pérot ou encore Laurent Cornut. Tous les genres sont représentés fantastique, polar, jeunesse, manga… Côté animations dictée de Mimi à 10h, conférence de Jean-acques Charrière à 15h, concours de dessin pour les 9-11 ans, exposition et remise du Prix Marie-France Houdart à 17h. En parallèle, un Marché aux 800 plants (9h-12h) proposera fleurs et légumes au profit de l’école locale. .
Salle des fêtes Place de l’Église La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 66 86 adaj87@orange.fr
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English : Printemps du Livre Le Fantastique… mais pas que !
L’événement Printemps du Livre Le Fantastique… mais pas que ! La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Monts du Limousin
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