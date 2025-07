Base VTT sud du Perche La voie du rail par le pont C20 Mondoubleau Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche La voie du rail par le pont C20 41170 Mondoubleau Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Ce parcours VTT relie Sargé-sur-Braye à Mondoubleau, en traversant une mosaïque de champs, de forêts et de hameaux typiques. Il offre une belle diversité de terrains, entre chemins agricoles et sentiers boisés, pour une immersion dans la nature et le patrimoine rural.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike route links Sargé-sur-Braye to Mondoubleau, crossing a mosaic of fields, forests and typical hamlets. It offers a wide variety of terrain, from farm tracks to wooded paths, for an immersion in nature and rural heritage.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Strecke verbindet Sargé-sur-Braye mit Mondoubleau und führt durch ein Mosaik aus Feldern, Wäldern und typischen Weilern. Sie bietet eine schöne Vielfalt an Terrains, zwischen landwirtschaftlichen Wegen und Waldpfaden, um in die Natur und das ländliche Erbe einzutauchen.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike collega Sargé-sur-Braye a Mondoubleau, attraversando un mosaico di campi, boschi e borghi tipici. Offre una grande varietà di terreni, dai sentieri agricoli a quelli boschivi, immergendovi nella natura e nel patrimonio rurale.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña une Sargé-sur-Braye con Mondoubleau, atravesando un mosaico de campos, bosques y aldeas típicas. Ofrece una gran variedad de terrenos, desde pistas agrícolas hasta senderos boscosos, sumergiéndote en la naturaleza y el patrimonio rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire