La Vallée du Roussard (petite boucle) Mondoubleau Loir-et-Cher

La Vallée du Roussard (petite boucle) En VTC

La Vallée du Roussard (petite boucle) 41170 Mondoubleau Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 21700.0 Tarif :

Itinéraire 31 Parcourez 22 km en vélo à travers le Perche Vendômois et admirez le Roussard , ce grès typique présent dans les fermes et les monuments.

English :

In the heart of the Perche Vendômois, set off en roue libre to discover our landscapes of hedged farmland and this very special stone called Roussard used in the local heritage.

Deutsch :

Im Herzen des Perche Vendômois können Sie en roue libre auf Entdeckungsreise durch unsere Heckenlandschaften gehen und den ganz besonderen Stein namens Roussard kennenlernen, der im lokalen Kulturerbe verwendet wird.

Italiano :

Nel cuore del Perche Vendômois, fate un’escursione a ruota libera alla scoperta dei nostri paesaggi di bocage e di questa pietra molto speciale chiamata Roussard , utilizzata nel patrimonio locale.

Español :

En el corazón de la Perche Vendômois, haga un recorrido libre para descubrir nuestros paisajes de bocage y esta piedra tan especial llamada Roussard utilizada en el patrimonio local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire