Base VTT sud du Perche Sous le regard des trognes C17 Le Temple Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Partez à vélo à la découverte des paysages vallonnés autour de Sargé-sur-Braye et Le Temple. Au fil des petites routes, vous longerez champs, bois et prairies, avec de superbes vues sur la campagne percheronne. Une escapade paisible idéale pour les amoureux de nature et de patrimoine rural.

English :

Cycle through the rolling countryside around Sargé-sur-Braye and Le Temple. Along the small roads, you’ll pass fields, woods and meadows, with superb views over the Perche countryside. A peaceful getaway ideal for lovers of nature and rural heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie mit dem Fahrrad die hügelige Landschaft um Sargé-sur-Braye und Le Temple. Auf kleinen Straßen fahren Sie an Feldern, Wäldern und Wiesen vorbei und genießen dabei herrliche Ausblicke auf die Landschaft des Percheron. Ein friedlicher Ausflug, ideal für Liebhaber der Natur und des ländlic

Italiano :

Partite in bicicletta alla scoperta della dolce campagna intorno a Sargé-sur-Braye e Le Temple. Lungo le strade strette, si attraversano campi, boschi e prati, con splendide viste sulla campagna del Perche. Una fuga tranquilla, ideale per gli amanti della natura e del patrimonio rurale.

Español :

Salga en bicicleta para descubrir el paisaje ondulado de los alrededores de Sargé-sur-Braye y Le Temple. A lo largo de las estrechas carreteras, pasará por campos, bosques y prados, con magníficas vistas sobre la campiña de Perche. Una escapada tranquila ideal para los amantes de la naturaleza y del

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire