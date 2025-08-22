Circuit du vieux bocage Le Temple Loir-et-Cher

Circuit du vieux bocage A pieds

Circuit du vieux bocage 41170 Le Temple Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 100 Distance : 5600.0

Cette randonnée, bordée de trognes ancestrales, vous fera découvrir le bocage percheron (haies plessées, haies naturelles, forêts, étang, marre, prairies…). Au détour des chemins creux, vous serez au plus prés de la nature.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English : Circuit du vieux bocage

If you wish to take a stroll in the countryside, walking guides are available.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung, die von uralten Trognes gesäumt wird, können Sie die Bocage Percheron (Hecken, natürliche Hecken, Wälder, Teiche, Tümpel, Wiesen…) entdecken. Auf den Hohlwegen sind Sie der Natur ganz nah.

Italiano :

Questa escursione, costeggiata da trogne ancestrali, vi farà scoprire il bocage percheron (siepi ripiegate, siepi naturali, foreste, laghetti, stagni, prati…). Alla curva dei sentieri cavi, sarete il più vicino possibile alla natura.

Español :

Esta caminata, bordeada de trognes ancestrales, le hará descubrir el bocage percherón (setos plegados, setos naturales, bosques, estanques, praderas…). En la curva de los senderos huecos, estará lo más cerca posible de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire