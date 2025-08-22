Base VTT Village vacances Le Duchet Nanchez Jura

Base VTT Village vacances Le Duchet

Base VTT Village vacances Le Duchet 2 Quartier Les Pessettes 39150 Nanchez Jura Bourgogne-Franche-Comté

– VTT musculaires et VTT à assistance électrique

– 1 Vélo cargo

– Station de lavage

– Borne de recharge

– Et bien sûr des parcours !

https://www.facebook.com/capfranceleduchet +33 3 84 60 41 26

English : Base VTT Village vacances Le Duchet

– Muscle and electric-assist mountain bikes

– 1 cargo bike

– Bike wash

– Recharging station

– And of course the routes!

Deutsch : Base VTT Village vacances Le Duchet

– Muskel-Mountainbikes und Mountainbikes mit Elektrounterstützung.

– 1 Cargo-Fahrrad

– Station zum Waschen

– Ladestation

– Und natürlich Strecken!

Italiano :

– Mountain bike muscolari ed elettriche

– 1 bici da carico

– Lavaggio bici

– Stazione di ricarica

– E naturalmente i percorsi!

Español :

– Bicicletas de montaña de asistencia muscular y eléctrica

– 1 bicicleta de carga

– Lavado de bicicletas

– Estación de recarga

– Y, por supuesto, ¡las rutas!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data