Base VTT Village vacances Le Duchet Nanchez Jura

Base VTT Village vacances Le Duchet
Quartier Les Pessettes
39150 Nanchez
Jura
Bourgogne-Franche-Comté
– VTT musculaires et VTT à assistance électrique
– 1 Vélo cargo
– Station de lavage
– Borne de recharge
– Et bien sûr des parcours !
https://www.facebook.com/capfranceleduchet +33 3 84 60 41 26
English : Base VTT Village vacances Le Duchet
– Muscle and electric-assist mountain bikes
– 1 cargo bike
– Bike wash
– Recharging station
– And of course the routes!
Deutsch : Base VTT Village vacances Le Duchet
– Muskel-Mountainbikes und Mountainbikes mit Elektrounterstützung.
– 1 Cargo-Fahrrad
– Station zum Waschen
– Ladestation
– Und natürlich Strecken!
Italiano :
– Mountain bike muscolari ed elettriche
– 1 bici da carico
– Lavaggio bici
– Stazione di ricarica
– E naturalmente i percorsi!
Español :
– Bicicletas de montaña de asistencia muscular y eléctrica
– 1 bicicleta de carga
– Lavado de bicicletas
– Estación de recarga
– Y, por supuesto, ¡las rutas!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data