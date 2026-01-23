Théâtre A Qui la vache et Diagnostic réservé

Salle des fêtes de Prénovel Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-05-02 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-02 2026-05-03

La troupe théâtrale du Foyer Rural de Prénovel Les Piards vous invite à une soirée placée sous le signe de l’humour et de la comédie avec un spectacle composé de deux pièces courtes et savoureuses, pour une durée totale d’une heure trente.

Dans À qui la vache de Pierre Thomas, les situations cocasses et les quiproquos s’enchaînent autour d’un univers rural plein de malice, où les personnages rivalisent d’astuce et de mauvaise foi.

Avec Diagnostic réservé de Jean Pierre Martinez, le public plonge dans une comédie grinçante et rythmée, où l’absurde et l’ironie révèlent les travers de notre société contemporaine.

Porté par l’énergie et la complicité des comédiens, ce spectacle mêle rires, surprises et regard amusé sur le quotidien.

Une soirée conviviale et accessible à tous, idéale pour partager un moment de détente et de plaisir théâtral.

Tarif 12 €.

Réservations maxime39.vincent@gmail.com sms ou message vocale 06 33 71 17 54. .

Salle des fêtes de Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 71 17 54 maxime39.vincent@gmail.com

L’événement Théâtre A Qui la vache et Diagnostic réservé Nanchez a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX