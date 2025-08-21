Les combes de Prénovel Nanchez Jura
Les combes de Prénovel Nanchez Jura vendredi 1 mai 2026.
La Combe de Prénovel 83V En VTT assistance électrique Facile
La Combe de Prénovel 83V Prénovel (Nanchez) 39150 Nanchez Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8540.0 Tarif :
Un circuit sans difficulté au départ de Prénovel qui permet d’accéder à la tourbière de Nanchez aménagée, site naturel exceptionnel à découvrir en cheminant à pied sur son platelage.
Facile
https://www.jura-outdoor.com/trek/40
English :
A circuit without difficulty starting from Prénovel which allows access to the peat bog of Nanchez, an exceptional natural site to discover by walking on its decking.
Deutsch :
Ein einfacher Rundweg von Prénovel aus, der zum angelegten Torfmoor von Nanchez führt, einem außergewöhnlichen Naturgebiet, das Sie zu Fuß auf seinen Holzplatten entdecken können.
Italiano :
Un circuito senza difficoltà che parte da Prénovel e che permette di accedere alla torbiera di Nanchez, un sito naturale eccezionale da scoprire camminando sul suo argine.
Español :
Un circuito sin dificultad que parte de Prénovel y permite acceder a la turbera de Nánchez, un paraje natural excepcional que se descubre caminando por su entarimado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data