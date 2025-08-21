Les combes de Prénovel Nanchez Jura

La Combe de Prénovel 83V En VTT assistance électrique Facile

La Combe de Prénovel 83V Prénovel (Nanchez) 39150 Nanchez Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8540.0 Tarif :

Un circuit sans difficulté au départ de Prénovel qui permet d’accéder à la tourbière de Nanchez aménagée, site naturel exceptionnel à découvrir en cheminant à pied sur son platelage.

Facile

https://www.jura-outdoor.com/trek/40

English :

A circuit without difficulty starting from Prénovel which allows access to the peat bog of Nanchez, an exceptional natural site to discover by walking on its decking.

Deutsch :

Ein einfacher Rundweg von Prénovel aus, der zum angelegten Torfmoor von Nanchez führt, einem außergewöhnlichen Naturgebiet, das Sie zu Fuß auf seinen Holzplatten entdecken können.

Italiano :

Un circuito senza difficoltà che parte da Prénovel e che permette di accedere alla torbiera di Nanchez, un sito naturale eccezionale da scoprire camminando sul suo argine.

Español :

Un circuito sin dificultad que parte de Prénovel y permite acceder a la turbera de Nánchez, un paraje natural excepcional que se descubre caminando por su entarimado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data