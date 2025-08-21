Le Sentier des Pèlerins Nanchez Jura
Le Sentier des Pèlerins
Le Sentier des Pèlerins A pieds Facile
Nanchez, Jura, Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 7200.0
Randonnée au départ des Piards, pour découvrir la Croix des Pèlerins, le belvédère sur les lacs d’Etival et la forêt des Piards.
+33 3 84 60 15 25
Hike from Les Piards, to discover the Pilgrims’ Cross, the viewpoint on the lakes of Etival and the Piards forest.
Wanderung von Les Piards aus zum Croix des Pèlerins, zum Aussichtspunkt über die Seen von Etival und durch den Wald von Les Piards.
Escursione da Les Piards, alla scoperta della Croix des Pèlerins, del belvedere sui laghi di Etival e della foresta di Les Piards.
Caminata desde Les Piards, para descubrir la Croix des Pèlerins, el mirador de los lagos de Etival y el bosque de Les Piards.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data