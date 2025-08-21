Le Sentier des Pèlerins Nanchez Jura

Le Sentier des Pèlerins A pieds Facile

Le Sentier des Pèlerins Rue du Haut 39150 Nanchez Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7200.0 Tarif :

Randonnée au départ des Piards, pour découvrir la Croix des Pèlerins, le belvédère sur les lacs d’Etival et la forêt des Piards.

Facile

+33 3 84 60 15 25

English :

Hike from Les Piards, to discover the Pilgrims’ Cross, the viewpoint on the lakes of Etival and the Piards forest.

Deutsch :

Wanderung von Les Piards aus zum Croix des Pèlerins, zum Aussichtspunkt über die Seen von Etival und durch den Wald von Les Piards.

Italiano :

Escursione da Les Piards, alla scoperta della Croix des Pèlerins, del belvedere sui laghi di Etival e della foresta di Les Piards.

Español :

Caminata desde Les Piards, para descubrir la Croix des Pèlerins, el mirador de los lagos de Etival y el bosque de Les Piards.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data