Bayonne, au fil de l’eau Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne, au fil de l’eau Vélo de route Difficulté moyenne

Bayonne, au fil de l’eau 64100 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 35000.0 Tarif :

Ce circuit est une belle opportunité pour une journée de voyage à vélo en famille. La majorité du parcours se déroule sur des pistes cyclables et l’absence de dénivelé rend l’effort modéré.

English : Bayonne, au fil de l’eau

This tour is a great opportunity for a day of bike travel with the family. The majority of the route is on bike paths and the lack of elevation changes makes the effort moderate.

Deutsch : Bayonne, au fil de l’eau

Diese Tour ist eine gute Gelegenheit für einen Tag Radreise mit der Familie. Der Großteil der Strecke verläuft auf Radwegen und da es keine Höhenunterschiede gibt, ist die Anstrengung mäßig.

Italiano :

Questo tour è un’ottima occasione per una giornata in famiglia. La maggior parte del percorso si svolge su piste ciclabili e la mancanza di pendenze rende lo sforzo moderato.

Español : Bayonne, au fil de l’eau

Este recorrido es una excelente oportunidad para pasar un día en familia. La mayor parte de la ruta transcurre por carriles bici, y la ausencia de desniveles hace que el esfuerzo sea moderado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-31 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine