Beaupuy, randonnée dans les vignobles du Marmandais Beaupuy Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 15100.0 Tarif :

Les vignobles des côtes du Marmandais sont assez présents sur cet itinéraire qui offre de nombreux passages ombragés dans des chemins creux ou dans des petites zones boisées.

+33 5 53 66 14 14

The vineyards of the Côtes du Marmandais are quite present on this itinerary, which offers many shaded passages in sunken paths or in small wooded areas.

Die Weinberge der Côtes du Marmandais sind auf dieser Route ziemlich präsent. Sie bietet viele schattige Abschnitte in Hohlwegen oder kleinen Waldgebieten.

I vigneti della Côtes du Marmandais sono ben presenti in questo itinerario, che offre molti passaggi ombreggiati in sentieri incassati o in piccole aree boschive.

Los viñedos de las Côtes du Marmandais están muy presentes en este itinerario, que ofrece muchos pasajes sombreados en senderos hundidos o en pequeñas zonas boscosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine