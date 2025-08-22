Belvédère de la Corbière Hauts de Bienne Jura

Belvédère de la Corbière A pieds Facile

Belvédère de la Corbière 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3900.0 Tarif :

Le Belvédère de la Corbière vous offre une vue panoramique sur la vallée de la Bienne et les villages situés sur l’autre rive.

Facile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330334-belvedere-de-la-corbiere +33 3 84 33 08 73

English :

The Belvédère de la Corbière offers a panoramic view of the Biel valley and the villages on the other side.

Deutsch :

Der Belvédère de la Corbière bietet Ihnen einen Panoramablick auf das Bielatal und die Dörfer auf der anderen Seite des Flusses.

Italiano :

Il Belvédère de la Corbière offre una vista panoramica sulla valle di Biel e sui villaggi dell’altra sponda.

Español :

El Belvédère de la Corbière ofrece una vista panorámica del valle de Biel y de los pueblos de la otra orilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data