Belvédère de la Corbière Hauts de Bienne Jura

Belvédère de la Corbière 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté
Le Belvédère de la Corbière vous offre une vue panoramique sur la vallée de la Bienne et les villages situés sur l’autre rive.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330334-belvedere-de-la-corbiere +33 3 84 33 08 73
English :
The Belvédère de la Corbière offers a panoramic view of the Biel valley and the villages on the other side.
Deutsch :
Der Belvédère de la Corbière bietet Ihnen einen Panoramablick auf das Bielatal und die Dörfer auf der anderen Seite des Flusses.
Italiano :
Il Belvédère de la Corbière offre una vista panoramica sulla valle di Biel e sui villaggi dell’altra sponda.
Español :
El Belvédère de la Corbière ofrece una vista panorámica del valle de Biel y de los pueblos de la otra orilla.
