Belvédère de Repenty Hauts de Bienne Jura

Belvédère de Repenty 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Le belvédère de Repenty offre une vue sur la combe des Arcets et le hameau des rivières, le Mont Fier, La Dôle, Le Noirmont et le fort des Rousses. Vous rencontrerez également des fermes typiques du territoire avec leurs tavaillons et leurs greniers fort. Possibilité d’accès par Les Adrets > Chez l’Alphée Grand (poteau de randonnée) Le Repenty (possibilité de stationner en bordure de la petite route à 20 minutes à pied du belvédère).

English :

The Repenty lookout offers a view of the combe des Arcets and the hamlet of the rivers, the Mont Fier, La Dôle, Le Noirmont and the fort of Les Rousses. You will also meet typical farms of the territory with their tavaillons and their strong granaries. Possibility of access by Les Adrets > Chez l’Alphée Grand (hiking post) Le Repenty (possibility to park along the small road at 20 minutes walk from the lookout).

Deutsch :

Der Aussichtspunkt Repenty bietet einen Blick auf die Combe des Arcets und den Weiler Hameau des rivières, den Mont Fier, La Dôle, Le Noirmont und das Fort des Rousses. Sie werden auch auf für die Gegend typische Bauernhöfe mit ihren Schindeln und starken Speichern stoßen. Zugangsmöglichkeit über: Les Adrets > Chez l’Alphée Grand (Wanderpfosten) Le Repenty (Parkmöglichkeit am Rande der kleinen Straße, 20 Minuten zu Fuß vom Aussichtspunkt entfernt).

Italiano :

Il belvedere di Repenty offre una vista sulla Combe des Arcets e sul borgo dei fiumi, Mont Fier, La Dôle, Le Noirmont e il forte di Les Rousses. Si incontrano anche le tipiche fattorie della zona con i loro tavaillons e i loro robusti granai. Possibilità di accesso tramite: Les Adrets > Chez l’Alphée Grand (postazione per escursioni) Le Repenty (possibilità di parcheggio lungo la stradina a 20 minuti a piedi dal belvedere).

Español :

El mirador de Repenty ofrece una vista de la Combe des Arcets y la aldea de los ríos, Mont Fier, La Dôle, Le Noirmont y el fuerte de Les Rousses. También encontrará las granjas típicas de la zona con sus tavaillons y sus fuertes graneros. Posibilidad de acceso por: Les Adrets > Chez l’Alphée Grand (puesto de senderismo) Le Repenty (posibilidad de aparcamiento a lo largo de la pequeña carretera a 20 minutos a pie del mirador).

