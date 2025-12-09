Belvédère des Feuilles Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Belvédère des Feuilles A pieds Très difficile

Belvédère des Feuilles Mairie, Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La vue sur la vallée du Lison se dégage peu à peu au fil des belvédères jusqu’à l’ascension de Montmahoux avec un panorama à 360°.

English :

The view over the Lison valley gradually opens up as you pass the viewpoints, until you reach the Montmahoux ascent, with its 360° panorama.

Deutsch :

Der Blick auf das Lison-Tal wird nach und nach von den Aussichtspunkten freigegeben, bis zum Aufstieg auf Montmahoux mit einem 360°-Panorama.

Italiano :

La vista sulla valle del Lison si apre gradualmente man mano che si superano i punti panoramici, fino a raggiungere l’ascesa al Montmahoux, con il suo panorama a 360°.

Español :

La vista sobre el valle del Lison se despliega progresivamente desde los miradores hasta llegar a la subida a Montmahoux, con su panorama de 360°.

