Belvédère des Feuilles Nans-sous-Sainte-Anne Doubs
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Très difficile
Mairie, Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9490.0
La vue sur la vallée du Lison se dégage peu à peu au fil des belvédères jusqu’à l’ascension de Montmahoux avec un panorama à 360°.
Très difficile
English :
The view over the Lison valley gradually opens up as you pass the viewpoints, until you reach the Montmahoux ascent, with its 360° panorama.
Deutsch :
Der Blick auf das Lison-Tal wird nach und nach von den Aussichtspunkten freigegeben, bis zum Aufstieg auf Montmahoux mit einem 360°-Panorama.
Italiano :
La vista sulla valle del Lison si apre gradualmente man mano che si superano i punti panoramici, fino a raggiungere l’ascesa al Montmahoux, con il suo panorama a 360°.
Español :
La vista sobre el valle del Lison se despliega progresivamente desde los miradores hasta llegar a la subida a Montmahoux, con su panorama de 360°.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data