Le Belvédère des Platières Nans-sous-Sainte-Anne Doubs
Le Belvédère des Platières Nans-sous-Sainte-Anne Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le Belvédère des Platières A pieds Difficile
Le Belvédère des Platières Mairie de Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4010.0002 Tarif :
Perché sur les roches, le belvédère des Platières offre un point de vue somptueux sur la vallée du Lison.
https://explore.doubs.fr/trek/1832
English :
Perched high on the rocks, the Platières lookout offers a sumptuous view over the Lison valley.
Deutsch :
Hoch oben auf den Felsen bietet der Aussichtspunkt Les Platières einen prächtigen Blick auf das Lison-Tal.
Italiano :
Arroccato sulle rocce, il belvedere di Platières offre una vista sontuosa sulla valle del Lison.
Español :
Encaramado en las rocas, el mirador de Platières ofrece una suntuosa vista sobre el valle del Lison.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data