Le Belvédère des Platières Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Le Belvédère des Platières Mairie de Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4010.0002

Perché sur les roches, le belvédère des Platières offre un point de vue somptueux sur la vallée du Lison.

English :

Perched high on the rocks, the Platières lookout offers a sumptuous view over the Lison valley.

Deutsch :

Hoch oben auf den Felsen bietet der Aussichtspunkt Les Platières einen prächtigen Blick auf das Lison-Tal.

Italiano :

Arroccato sulle rocce, il belvedere di Platières offre una vista sontuosa sulla valle del Lison.

Español :

Encaramado en las rocas, el mirador de Platières ofrece una suntuosa vista sobre el valle del Lison.

