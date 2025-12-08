Sentier Courbet 5 Le Lison et ses sources Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Sentier Courbet 5 Le Lison et ses sources A pieds Difficulté moyenne

Sentier Courbet 5 Le Lison et ses sources Source du Lison 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6780.0

Promenade pour tous, auprès de la cascade de la source du Lison qui fut à l’origine de la loi Beauquier sur la protection des sites naturels en 1906, et l’un des sites privilégiés de la peinture de Gustave Courbet.

Difficulté moyenne

English :

A walk for all, by the waterfall of the Lison spring, which was the inspiration for the Beauquier law on the protection of natural sites in 1906, and one of Gustave Courbet?s favourite painting sites.

Deutsch :

Ein Spaziergang für alle am Wasserfall der Lison-Quelle, der 1906 den Anstoß für das Beauquier-Gesetz zum Schutz von Naturlandschaften gab und einer der bevorzugten Orte für die Malerei von Gustave Courbet war.

Italiano :

Una passeggiata per tutti, presso la cascata della sorgente Lison, che ha ispirato la legge di Beauquier sulla protezione dei siti naturali nel 1906, e uno dei luoghi preferiti nei dipinti di Gustave Courbet.

Español :

Un paseo para todos, junto a la cascada del manantial del Lison, que inspiró la ley de Beauquier sobre la protección de los parajes naturales en 1906, y uno de los lugares preferidos en los cuadros de Gustave Courbet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data