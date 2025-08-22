Belvédères et tourbière de Nanchez Nanchez Jura

Belvédères et tourbière du Nanchez A pieds Difficulté moyenne

Belvédères et tourbière du Nanchez Nanchez, mairie annexe de Prénovel 39150 Nanchez Jura Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8970.0

Au gré des saisons, cette balade vous conduit l’été au milieu de prairies de fauches fleuries, champs de neige en hiver où s’impriment les traces de la faune sauvage, et au cœur des forêts claires d’épicéas et du paysage de taïga de la tourbière. Depuis les belvédères, de larges perspectives s’ouvrent sur la combe et ses cours d’eau sinueux, tandis qu’à l’est, les sommets de la Haute-Chaîne du Jura soulignent l’horizon.

English :

This walk takes you through the flowering meadows in summer, the snow fields in winter where the tracks of the wild fauna are imprinted, and into the heart of the clear spruce forests and the taiga landscape of the peat bog. From the viewpoints, wide perspectives open up on the combe and its winding streams, while to the east, the peaks of the Jura Highlands highlight the horizon.

Deutsch :

Im Wechsel der Jahreszeiten führt Sie diese Wanderung im Sommer durch blühende Mähwiesen, im Winter durch Schneefelder, auf denen sich die Spuren der Wildtiere abzeichnen, sowie durch lichte Fichtenwälder und die Taiga-Landschaft des Hochmoors. Von den Aussichtspunkten aus eröffnen sich weite Blicke auf das Tal und seine gewundenen Wasserläufe, während im Osten die Gipfel der Haute-Chaîne du Jura den Horizont unterstreichen.

Italiano :

La passeggiata si snoda attraverso i prati fioriti in estate, i campi di neve in inverno, dove si possono osservare le tracce della fauna selvatica, e nel cuore delle foreste aperte di abeti rossi e del paesaggio taiga della torbiera. Dai punti panoramici si aprono ampie prospettive sulla combe e sui suoi torrenti tortuosi, mentre a est le cime della Haute-Chaîne du Jura evidenziano l’orizzonte.

Español :

El paseo le llevará por los prados floridos en verano, los campos nevados en invierno, donde se pueden ver las huellas de la fauna salvaje, y al corazón de los bosques abiertos de abetos y el paisaje de taiga de la turbera. Desde los miradores, se abren amplias perspectivas sobre la combe y sus arroyos serpenteantes, mientras que al este, las cumbres de la Alta Cadena del Jura destacan en el horizonte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data