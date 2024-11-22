Bernac, randonnée autour du château de Théobon Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Bernac, randonnée autour du château de Théobon 47120 Loubès-Bernac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13100.0

Ce circuit parcourt les vignobles des côtes de Duras, à la frontière de la Dordogne. Quelques vergers de pruniers d’Ente et des zones boisées apportent un peu de fraîcheur.

+33 5 53 66 14 14

English : Bernac, randonnée autour du château de Théobon

This circuit goes through the vineyards of the Côtes de Duras, on the border of the Dordogne. Some orchards of plum trees of Ente and wooded areas bring a little freshness.

Deutsch : Bernac, randonnée autour du château de Théobon

Diese Route führt durch die Weinberge der Côtes de Duras an der Grenze zur Dordogne. Einige Obstgärten mit Pruniers d’Ente und bewaldete Gebiete sorgen für etwas Kühle.

Italiano :

Questo percorso attraversa i vigneti della Côtes de Duras, al confine con la Dordogna. Alcuni frutteti di prugne e aree boschive offrono un po’ di freschezza.

Español : Bernac, randonnée autour du château de Théobon

Esta ruta atraviesa los viñedos de las Côtes de Duras, en la frontera con la Dordoña. Algunos huertos de ciruelos y zonas boscosas aportan un poco de frescura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine