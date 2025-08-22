Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne En VTT Difficulté moyenne

Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne 47120 Loubès-Bernac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12400.0 Tarif :

Cette boucle, aux deux églises, jalonnée de tours d’anciens moulins à vent, traverse de nombreuses parcelles de vignes et permet de découvrir le château de Théobon sous plusieurs facettes.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne

This loop, with its two churches, lined with the towers of old windmills, crosses many plots of vines and allows you to discover the Château de Théobon from several angles.

Deutsch : Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne

Dieser Rundweg mit zwei Kirchen, gesäumt von den Türmen alter Windmühlen, führt durch zahlreiche Weinbauparzellen und lässt Sie das Château de Théobon in verschiedenen Facetten entdecken.

Italiano :

Questo anello, con le sue due chiese, fiancheggiato dalle torri dei vecchi mulini a vento, attraversa molti appezzamenti di vite e permette di scoprire il castello di Théobon da diverse angolazioni.

Español : Loubès-Bernac, aux confins de la Gironde et de la Dordogne

Este bucle, con sus dos iglesias, bordeado por las torres de los antiguos molinos, atraviesa numerosas parcelas de viñedos y permite descubrir el castillo de Théobon desde varios ángulos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine