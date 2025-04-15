Blanquefort, un château sur la Briolance Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

Blanquefort, un château sur la Briolance En VTT Difficulté moyenne

Blanquefort, un château sur la Briolance 47500 Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 10300.0

De la vallée de la Briolance, ce circuit traverse de nombreux taillis et vergers de châtaigniers et côtoie un riche patrimoine bâti, l’église et le château classés, Naugarède, La Sauvetat…

English : Blanquefort, un château sur la Briolance

From the Briolance valley, this circuit crosses numerous coppices and chestnut orchards and is next to a rich built heritage, the listed church and castle, Naugarède, La Sauvetat…

Deutsch : Blanquefort, un château sur la Briolance

Vom Briolance-Tal aus führt dieser Rundweg durch zahlreiche Niederwälder und Kastanien-Obstgärten und vorbei an einem reichen baulichen Erbe, der Kirche und dem Schloss, die unter Denkmalschutz stehen, Naugarède, La Sauvetat…

Italiano :

Dalla valle della Briolance, questo circuito attraversa numerosi cedui e castagneti e costeggia un ricco patrimonio edilizio, la chiesa e il castello, Naugarède, La Sauvetat…

Español : Blanquefort, un château sur la Briolance

Desde el valle de Briolance, este circuito atraviesa numerosos bosquecillos y castañares y discurre junto a un rico patrimonio construido, la iglesia y el castillo catalogados, Naugarède, La Sauvetat…

