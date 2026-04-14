Blanquefort-sur-Briolance

Omelette géante aux cèpes

Salle des Sports Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Omelette géante aux cèpes du 1er mai proposée par la Confrérie des Perpétaïres.

Réservation obligatoire. .

Salle des Sports Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 62 15 62

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English : Omelette géante aux cèpes

L’événement Omelette géante aux cèpes Blanquefort-sur-Briolance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne