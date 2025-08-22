Bocages et paysages Giry Nièvre

Bocages et paysages A pieds Facile

Bocages et paysages Village de Giry 58700 Giry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8900.0 Tarif :

Sillonnez le sentier pédestre de Giry à travers le bocage et partez à la découverte de son environnement préservé. Un soir d’été, aux abords d’une mare, dans une ambiance crépusculaire ne manquez pas le chant des rainettes vertes.

Facile

English :

Follow the Giry footpath through the bocage and discover its unspoilt environment. On a summer’s evening, at the edge of a pond, in a twilight atmosphere, don’t miss the song of the green tree frogs.

Deutsch :

Wandern Sie auf dem Giry-Wanderweg durch die Heckenlandschaft und entdecken Sie die unberührte Umwelt. An einem Sommerabend, am Rande eines Teiches, in einer dämmrigen Atmosphäre verpassen Sie nicht den Gesang der Laubfrösche.

Italiano :

Seguite il sentiero di Giry attraverso il bocage e scoprite il suo ambiente incontaminato. In una sera d’estate, al crepuscolo, accanto a uno stagno, non perdetevi il canto delle raganelle verdi.

Español :

Siga el sendero de Giry a través del bocage y descubra su entorno virgen. En una tarde de verano, junto a un estanque en el crepúsculo, no se pierda el canto de las ranas arborícolas verdes.

