Bois de Chaux Mourant Hauts de Bienne Jura

Bois de Chaux Mourant 4559, route des Fontaines 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 11000.0

Le Tour de la Chaux Mourant est une randonnée ouverte sur des paysages typiques, où l’intégration de l’habitat traditionnel souligne ce lien subtil entre l’homme et son environnement.

https://randonature.parc-haut-jura.fr/randonnee/bois-de-chaux-mourant/ +33 3 84 33 08 73

English :

The Tour de la Chaux Mourant is a hike that opens onto typical landscapes, where the integration of the traditional habitat underlines this subtle link between man and his environment.

Deutsch :

Die Tour de la Chaux Mourant ist eine Wanderung, die sich zu typischen Landschaften hin öffnet, in denen die Integration traditioneller Siedlungen diese subtile Verbindung zwischen Mensch und Umwelt unterstreicht.

Italiano :

Il Tour de la Chaux Mourant è un’escursione che si apre su paesaggi tipici, dove l’integrazione dell’habitat tradizionale sottolinea questo sottile legame tra l’uomo e il suo ambiente.

Español :

El Tour de la Chaux Mourant es una excursión que se abre a paisajes típicos, donde la integración del hábitat tradicional subraya este sutil vínculo entre el hombre y su entorno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data