Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly Chantilly Oise

Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly A pieds Très facile

Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly Avenue Marie-Amélie 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 1000.0 Tarif :

Découvrez Chantilly en famille et de façon ludique !

Le Bois St Denis est un quartier atypique, un peu à part, où les chevaux sont prioritaires.

C’est parti pour la balade ! N’oubliez pas vos crayons, regardez tout autour de vous et tentez de répondre aux questions et devinettes ! Chantilly n’aura plus de secrets pour vous.

À télécharger ou à récupérer directement dans nos bureaux d’accueil !

Ces jolis parcours ont été réalisés par le service patrimoine de la ville de de Chantilly.

Très facile

English : Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly

Discover Chantilly with the whole family!

Bois St Denis is an atypical neighborhood, where horses are a priority.

Let’s go for a ride! Don’t forget your pencils, look around and try to answer the questions and riddles! Chantilly will have no more secrets for you.

To download or pick up directly from our reception desks!

These beautiful trails have been created by the heritage department of the town of Chantilly.

Deutsch : Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly

Entdecken Sie Chantilly mit der ganzen Familie und auf spielerische Weise!

Le Bois St Denis ist ein atypisches, etwas abgelegenes Viertel, in dem Pferde Vorrang haben.

Auf geht’s zum Spaziergang! Vergessen Sie Ihre Stifte nicht, schauen Sie sich um und versuchen Sie, die Fragen und Rätsel zu beantworten! Chantilly wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

Zum Herunterladen oder direkt in unseren Empfangsbüros abholen!

Diese hübschen Rundgänge wurden von der Abteilung für Kulturerbe der Stadt Chantilly erstellt.

Italiano :

Scoprite Chantilly con tutta la famiglia in modo divertente!

Il Bois St Denis è un quartiere atipico, un po’ fuori dal comune, dove i cavalli hanno la priorità.

Andiamo a fare un giro! Non dimenticate le matite, guardatevi intorno e cercate di rispondere alle domande e agli indovinelli! Chantilly non avrà più segreti per voi.

Potete scaricarli o ritirarli presso la nostra reception!

Questi bellissimi percorsi sono stati creati dal dipartimento del patrimonio della città di Chantilly.

Español : Bois St Denis: parcours en famille à Chantilly

¡Descubra Chantilly con toda la familia de forma divertida!

El Bois St Denis es un barrio atípico, un poco fuera de lo común, donde los caballos tienen prioridad.

¡Vamos a dar una vuelta! No olvide sus lápices, mire a su alrededor e intente responder a las preguntas y acertijos Chantilly ya no tendrá secretos para ti.

Puede descargarlos o recogerlos en nuestros mostradores de recepción

Estos hermosos recorridos han sido creados por el departamento de patrimonio de la ciudad de Chantilly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France