Bonaguil, le dernier château médiéval Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Bonaguil, le dernier château médiéval 47500 Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette petite balade tourne autour du château de Bonaguil à travers une végétation traditionnelle du Haut-Agenais Périgord, chênes, châtaigniers, charmes, buis, genêts, etc. D’anciennes carrières d’extraction de minerai de fer sont visibles dans le bois, rappelant le passé sidérurgique de la région.

+33 5 53 66 14 14

English : Bonaguil, le dernier château médiéval

This short walk goes around the Bonaguil castle through the traditional vegetation of the Haut-Agenais Périgord, oaks, chestnut trees, hornbeams, boxwood, broom, etc. Old iron ore extraction quarries are visible in the woods, recalling the iron and steel past of the region.

Deutsch : Bonaguil, le dernier château médiéval

Dieser kleine Spaziergang führt rund um das Schloss Bonaguil durch die traditionelle Vegetation des Haut-Agenais Périgord, Eichen, Kastanien, Hainbuchen, Buchsbaum, Ginster etc. Alte Steinbrüche, in denen Eisenerz abgebaut wurde, sind im Wald zu sehen und erinnern an die Eisenverarbeitungsgeschichte der Region.

Italiano :

Questa breve passeggiata vi porterà intorno al castello di Bonaguil attraverso la vegetazione tradizionale dell’Haut-Agenais Périgord, querce, castagni, carpini, bossi, ginestre, ecc. Nei boschi sono visibili vecchie cave di minerali di ferro, che ricordano il passato siderurgico della regione.

Español : Bonaguil, le dernier château médiéval

Este corto paseo le lleva alrededor del castillo de Bonaguil a través de la vegetación tradicional del Alto Périgord, robles, castaños, carpes, bojes, retamas, etc. En el bosque se pueden ver antiguas canteras de mineral de hierro, que recuerdan el pasado siderúrgico de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine