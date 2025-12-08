Bonnal Rougemont Doubs

Bonnal A pieds Difficulté moyenne

Bonnal Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9970.0 Tarif :

Une belle petite balade familiale pour découvrir la douce et tranquille vallée de l’Ognon. On se laisse porter par la douceur des paysages et de l’architecture.

English :

A lovely little family walk to discover the gentle, tranquil Ognon valley. Let yourself be carried away by the gentle landscapes and architecture.

Deutsch :

Ein schöner kleiner Familienspaziergang, um das sanfte und ruhige Tal des Ognon zu entdecken. Man lässt sich von der Sanftheit der Landschaft und der Architektur tragen.

Italiano :

Una bella passeggiata per famiglie alla scoperta della dolce e tranquilla valle dell’Ognon. Lasciatevi trasportare dai dolci paesaggi e dall’architettura.

Español :

Un bonito paseo familiar para descubrir el apacible y tranquilo valle del Ognon. Déjese llevar por la suavidad de los paisajes y la arquitectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data