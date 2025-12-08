Bonnal Rougemont Doubs
Bonnal A pieds Difficulté moyenne
Bonnal Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9970.0 Tarif :
Une belle petite balade familiale pour découvrir la douce et tranquille vallée de l’Ognon. On se laisse porter par la douceur des paysages et de l’architecture.
English :
A lovely little family walk to discover the gentle, tranquil Ognon valley. Let yourself be carried away by the gentle landscapes and architecture.
Deutsch :
Ein schöner kleiner Familienspaziergang, um das sanfte und ruhige Tal des Ognon zu entdecken. Man lässt sich von der Sanftheit der Landschaft und der Architektur tragen.
Italiano :
Una bella passeggiata per famiglie alla scoperta della dolce e tranquilla valle dell’Ognon. Lasciatevi trasportare dai dolci paesaggi e dall’architettura.
Español :
Un bonito paseo familiar para descubrir el apacible y tranquilo valle del Ognon. Déjese llevar por la suavidad de los paisajes y la arquitectura.
