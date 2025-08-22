Circuit de randonnée pédestre Les bords de l’Ognon à Rougemont Rougemont Doubs

Les bords de l’Ognon A pieds Difficulté moyenne

Les bords de l’Ognon Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10660.0 Tarif :

Une belle promenade pour les marcheurs qui apprécient les bords de rivière et la fraîcheur de l’eau.

Difficulté moyenne

English :

A beautiful walk for walkers who appreciate the river banks and the freshness of the water.

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang für Wanderer, die das Flussufer und das kühle Wasser schätzen.

Italiano :

Una bella passeggiata per gli escursionisti che amano le rive del fiume e la freschezza dell’acqua.

Español :

Un paseo encantador para los senderistas que disfrutan de las orillas del río y de la frescura del agua.

