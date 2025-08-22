Circuit de randonnée pédestre Les bords de l’Ognon à Rougemont Rougemont Doubs
Circuit de randonnée pédestre Les bords de l’Ognon à Rougemont Rougemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les bords de l’Ognon A pieds Difficulté moyenne
Les bords de l’Ognon Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10660.0 Tarif :
Une belle promenade pour les marcheurs qui apprécient les bords de rivière et la fraîcheur de l’eau.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/698
English :
A beautiful walk for walkers who appreciate the river banks and the freshness of the water.
Deutsch :
Ein schöner Spaziergang für Wanderer, die das Flussufer und das kühle Wasser schätzen.
Italiano :
Una bella passeggiata per gli escursionisti che amano le rive del fiume e la freschezza dell’acqua.
Español :
Un paseo encantador para los senderistas que disfrutan de las orillas del río y de la frescura del agua.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data