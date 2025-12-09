Champotey Rougemont Doubs

Champotey A pieds Difficulté moyenne

Champotey Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6580.0 Tarif :

Pour apprécier la vallée de l’Ognon depuis les hauteurs mais aussi le patrimoine local et plus particulièrement le passé vigneron de Rougemont.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/350

English :

To appreciate the Ognon valley from the heights, as well as the local heritage, particularly Rougemont’s winegrowing past.

Deutsch :

Um das Ognon-Tal von den Höhen aus zu genießen, aber auch das lokale Kulturerbe und insbesondere die Weinbauvergangenheit von Rougemont.

Italiano :

Per apprezzare la valle di Ognon dall’alto, ma anche il patrimonio locale e più in particolare il passato vitivinicolo di Rougemont.

Español :

Para apreciar el valle de Ognon desde las alturas, pero también el patrimonio local y más concretamente el pasado vitícola de Rougemont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data