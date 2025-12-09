Champotey Rougemont Doubs
Champotey Rougemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
Champotey A pieds Difficulté moyenne
Champotey Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6580.0
Pour apprécier la vallée de l’Ognon depuis les hauteurs mais aussi le patrimoine local et plus particulièrement le passé vigneron de Rougemont.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/350
English :
To appreciate the Ognon valley from the heights, as well as the local heritage, particularly Rougemont’s winegrowing past.
Deutsch :
Um das Ognon-Tal von den Höhen aus zu genießen, aber auch das lokale Kulturerbe und insbesondere die Weinbauvergangenheit von Rougemont.
Italiano :
Per apprezzare la valle di Ognon dall’alto, ma anche il patrimonio locale e più in particolare il passato vitivinicolo di Rougemont.
Español :
Para apreciar el valle de Ognon desde las alturas, pero también el patrimonio local y más concretamente el pasado vitícola de Rougemont.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data