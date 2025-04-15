Bonneval, le circuit des trois églises Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Bonneval, le circuit des trois églises Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Bonneval, le circuit des trois églises A pieds Facile

Bonneval, le circuit des trois églises 47340 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10900.0 Tarif :

L’église de Bonneval pour démarrer ; un peu plus loin, vue sur le clocher de Saint-Thomas et après le passage dans le hameau de Piquepoul, vous découvrirez celle de Saint-Just.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Bonneval, le circuit des trois églises

The church of Bonneval to start with; a little further on, a view of the bell tower of Saint-Thomas and after passing through the hamlet of Piquepoul, you will discover that of Saint-Just.

Deutsch : Bonneval, le circuit des trois églises

Die Kirche von Bonneval zum Auftakt; ein Stück weiter blicken Sie auf den Glockenturm von Saint-Thomas und nach der Durchquerung des Weilers Piquepoul entdecken Sie die Kirche von Saint-Just.

Italiano :

Per cominciare, la chiesa di Bonneval; poco più avanti, una vista sul campanile di Saint-Thomas e, dopo aver attraversato la frazione di Piquepoul, si scopre quella di Saint-Just.

Español : Bonneval, le circuit des trois églises

Para empezar, la iglesia de Bonneval; un poco más adelante, una vista del campanario de Saint-Thomas y, tras pasar por la aldea de Piquepoul, descubrirá la de Saint-Just.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine