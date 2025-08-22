Boucle 08 Bois des Chaises Ligny-le-Ribault Loiret
Boucle 08 Bois des Chaises En VTC
Boucle 08 Bois des Chaises Place de l’Église 45240 Ligny-le-Ribault Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 80 Distance : 5500.0 Tarif :
À pied 1h20 min
En VTC/VTT* 20 min
En VAE** 15 min
À cheval 50 min
En chaise-roulante 2h
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
English : Boucle 08 Bois des Chaises
On foot: 1h20 min
By mountain bike* 20 min
By EAB**: 15 min
On horseback: 50 min
In a wheelchair: 2 hours
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 1h20 min
Mit dem Mountainbike*: 20 Min
Mit dem Mountainbike** 15 min
Auf dem Pferd: 50 min
Im Rollstuhl: 2 Std
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)
Italiano :
A piedi: 1h20 min
In mountain bike* 20 min
In bicicletta** 15 min
A cavallo: 50 min
In sedia a rotelle: 2h
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 1h20 min
En bicicleta de montaña* 20 min
En bicicleta** 15 min
A caballo: 50 min
En silla de ruedas: 2h
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
