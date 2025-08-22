Boucle 13 Châteaux cachés Ligny-le-Ribault Loiret
Boucle 13 Châteaux cachés Ligny-le-Ribault Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 13 Châteaux cachés En VTC
Boucle 13 Châteaux cachés Place de l’Église 45240 Ligny-le-Ribault Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 290 Distance : 19400.0 Tarif :
À pied 4h50 min
En VTC/VTT* 1h20 min
En VAE** 1h
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249050-boucle-13-les-chateaux-caches +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 13 Châteaux cachés
On foot: 4h50 min
By mountain bike* 1h20 min
By EAB**: 1 hour
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 4h50 min
Mit dem Mountainbike* 1 Std. 20 Min
Mit dem Mountainbike** 1 Std
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)
Italiano :
A piedi: 4h50 min
In mountain bike*: 1h20 min
In mountain bike**: 1 ora
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 4h50 min
En bicicleta de montaña* 1h20 min
En bicicleta de montaña**: 1 hora
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire