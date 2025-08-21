Boucle 09 Château de Villiers Ardon Loiret
Boucle 09 Château de Villiers Ardon Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 09 Château de Villiers En VTC
Boucle 09 Château de Villiers 121 Route de Marcilly 45160 Ardon Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 230 Distance : 14300.0 Tarif :
À pied 3h50 min
En VTC/VTT* 1h
En VAE**: 45 min
À cheval 2h10 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249638-boucle-09-le-chateau-de-villiers +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 09 Château de Villiers
On foot: 3h50 min
By mountain bike*: 1 hour
By EAB**: 45 min
On horseback: 2h10 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 3h50 min
Mit dem Mountainbike* 1 Std
Mit dem Mountainbike**: 45 min
Zu Pferd: 2h10 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit Elektrounterstützung (Durchschnitt 20km/h)
Italiano :
A piedi: 3h50 min
In mountain bike*: 1h
In mountain bike**: 45 min
A cavallo: 2h10 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 3h50 min
En bicicleta de montaña* 1h
En bicicleta de montaña**: 45 min
A caballo: 2h10 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par SIT Centre-Val de Loire