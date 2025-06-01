Boucle 10 Buglain Ardon Loiret
Boucle 10 Buglain Ardon Loiret vendredi 1 août 2025.
Boucle 10 Buglain En VTC
Boucle 10 Buglain 121 Route de Marcilly 45160 Ardon Loiret Centre-Val de Loire
Durée : Distance : Tarif :
À pied 1h10 min
En VTC/VTT* 20 min
En VAE** 15 min
À cheval 40 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249333-boucle-10-buglain +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 10 Buglain
On foot: 1h10 min
By mountain bike* 20 min
By EAB**: 15 min
On horseback: 40 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 1h10 min
Mit dem Mountainbike*: 20 Min
Mit dem Mountainbike** 15 min
Zu Pferd: 40 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt von 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)
Italiano :
A piedi: 1h10 min
In mountain bike* 20 min
In bicicletta** 15 min
A cavallo: 40 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 1h10 min
En bicicleta de montaña* 20 min
En bicicleta** 15 min
A caballo: 40 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIT Centre-Val de Loire