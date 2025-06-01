Boucle 10 Buglain Ardon Loiret

Boucle 10 Buglain Ardon Loiret vendredi 1 août 2025.

Boucle 10 Buglain En VTC

Boucle 10 Buglain 121 Route de Marcilly 45160 Ardon Loiret Centre-Val de Loire

À pied 1h10 min

En VTC/VTT* 20 min

En VAE** 15 min

À cheval 40 min

* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)

** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249333-boucle-10-buglain +33 2 36 99 45 59

English : Boucle 10 Buglain

On foot: 1h10 min

By mountain bike* 20 min

By EAB**: 15 min

On horseback: 40 min

* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)

** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)

Deutsch :

Zu Fuß 1h10 min

Mit dem Mountainbike*: 20 Min

Mit dem Mountainbike** 15 min

Zu Pferd: 40 min

* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt von 15km/h)

** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)

Italiano :

A piedi: 1h10 min

In mountain bike* 20 min

In bicicletta** 15 min

A cavallo: 40 min

* Mountain bike (velocità media 15km/h)

** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)

Español :

A pie: 1h10 min

En bicicleta de montaña* 20 min

En bicicleta** 15 min

A caballo: 40 min

* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)

** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIT Centre-Val de Loire