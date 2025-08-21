Boucle 10 Entre nature et histoire Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Boucle 10 Entre nature et histoire En VTC

Boucle 10 Entre nature et histoire Place de la Libération 45250 Ouzouer-sur-Trézée Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 26000.0 Tarif :

Immergez-vous dans cet écrin de nature préservé entre canal de Briare, les étangs et forêt de Puisaye, pour une pause en toute quiétude.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loop 10 Between Nature and History

Dive into an unspoilt natural setting between the Briare Canal and the lakes and forest of Puisaye for a peaceful break.

Deutsch :

Tauchen Sie ein in diese geschützte Natur zwischen dem Canal de Briare, den Teichen und dem Wald der Puisaye, für eine Pause in aller Ruhe.

Italiano :

Immergetevi in questo ambiente naturale protetto tra il canale di Briare, gli stagni e la foresta di Puisaye, per una pausa di pace.

Español :

Sumérjase en este entorno natural protegido entre el canal de Briare, los estanques y el bosque de Puisaye, para disfrutar de un descanso tranquilo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire