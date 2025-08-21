Circuit de l’étang des Bois Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Circuit de l’étang des Bois A pieds

Circuit de l’étang des Bois Place de la libération 45250 Ouzouer-sur-Trézée Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 13000.0 Tarif :

Ouzouer-sur-Trézée est situé sur la bordure nord de la Puisaye, petite région naturelle connue pour ses nombreux étangs et ses bois vigoureux. Le bourg est regroupé sur les bords de la vallée de la Trézée et le long du canal de Briare.

+33 2 38 31 24 51

English :

Ouzouer-sur-Trézée is situated on the northern edge of the Puisaye, a small natural region known for its many ponds and vigorous woods. The village is grouped on the banks of the Trézée valley and along the Briare canal.

Deutsch :

Ouzouer-sur-Trézée liegt am nördlichen Rand der Puisaye, einer kleinen Naturregion, die für ihre zahlreichen Teiche und kräftigen Wälder bekannt ist. Der Ort liegt am Ufer des Trészée-Tals und am Kanal von Briare.

Italiano :

Ouzouer-sur-Trézée si trova al margine settentrionale della Puisaye, una piccola regione naturale nota per i suoi numerosi stagni e i suoi boschi vigorosi. Il villaggio è raggruppato sulle rive della valle della Trézée e lungo il canale di Briare.

Español :

Ouzouer-sur-Trézée está situado en el extremo norte de la Puisaye, una pequeña región natural conocida por sus numerosos estanques y sus vigorosos bosques. El pueblo se agrupa a orillas del valle de Trézée y a lo largo del canal de Briare.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire