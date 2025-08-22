Boucle 13 A l’assaut des vallons Autry-le-Châtel Loiret

Boucle 13 A l’assaut des vallons En VTC

Boucle 13 A l’assaut des vallons rue de la mairie 45500 Autry-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 125 Distance : 31000.0 Tarif :

Dans le haut-Berry, en limite du Cher, de petites routes champêtres traversent de vastes étendues de prairies qui alternent avec des mosaïques de cultures dans un paysage vallonné.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exploring the valleys

In the Haut-Berry region, bordering on the Cher, quaint country lanes criss-cross the fertile farmland and wind their way through the valleys.

Deutsch : Auf in die Täler

Im Haut-Berry an der Grenze zum Cher führen kleine Landstraßen durch weite Weideflächen, wie ein Mosaik unterbrochen von Feldern in einer hügeligen Landschaft.

Italiano :

Nell’Haut-Berry, al confine con lo Cher, piccole strade di campagna attraversano vaste distese di prati che si alternano a mosaici di coltivazioni in un paesaggio collinare.

Español :

En Haut-Berry, en la frontera con Cher, una red de pequeños senderos atraviesan vastas extensiones de praderas en las que se sucede un mosaico de cultivos en un paisaje ondulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire