Circuit Les moulins de la Notre Heure Autry-le-Châtel Loiret

Circuit Les moulins de la Notre Heure A pieds

Circuit Les moulins de la Notre Heure Place du champ de foire 45500 Autry-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 10200.0 Tarif :

Cette balade, en limite de la Sologne et du Pays Fort, suit la vallée de la Notre Heure par d’agréables chemins de terre bordés de haies. Cette petite rivière serpente à travers la campagne et sur laquelle ont jadis fonctionné des moulins à écorces (tan), blé (farine) ou cailloux (sablons).

+33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The mill tour

This trail runs along the border between Sologne and the Pays Fort, following the valley of Notre Heure via pleasant, hedge-lined paths. This little river snakes its way through the countryside and past a number of historic mills: bark mills, grain mills (for flour) and sand mills.

Deutsch :

Diese Wanderung an der Grenze zwischen der Sologne und dem Pays Fort folgt dem Tal der Notre Heure auf angenehmen, von Hecken gesäumten Feldwegen. Dieser kleine Fluss schlängelt sich durch die Landschaft, auf dem früher Mühlen für Rinde (Tann), Weizen (Mehl) oder Kieselsteine (Sand) betrieben wurden

Italiano :

Questa passeggiata, ai margini della Sologne e del Pays Fort, segue la valle di Notre Heure lungo piacevoli strade sterrate costeggiate da siepi. Questo piccolo fiume serpeggia attraverso la campagna e su cui un tempo operavano mulini per produrre corteccia (tan), grano (farina) o ciottoli (sabbia).

Español :

Este paseo, delimitado por la Sologna y el Pays Fort, recorre el valle de Notre Heure con agradables senderos custodiados por hayas. Un pequeño riachuelo serpentea por los campos en los que antaño trabajaban molinos de corteza (tan), trigo (harina) o guijarros (arenilla).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire