Soirée dansante Génération 80

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le comité des fêtes d’Autry-le-Châtel vous invite à une soirée dansante inoubliable le samedi 25 avril à la salle des fêtes ! Ambiance festive, musique entraînante et piste de danse ouverte à tous. Venez vous amuser entre amis ou en famille ! Réservez vite votre place !

Le comité des fêtes d’Autry-le-Châtel vous donne rendez-vous le samedi25 avril à la salle des fêtes pour une grande soirée dansante placée sous le signe de la convivialité et du partage ! Venez profiter d’une ambiance festive avec une sélection musicale entraînante qui fera vibrer la piste de danse jusqu’au bout de la nuit. Que vous soyez danseur confirmé ou simplement amateur de bons moments, cette soirée est l’occasion parfaite pour se retrouver entre amis ou en famille. Une buvette et des collations seront également disponibles sur place pour compléter la fête. Ne manquez pas cet événement incontournable et réservez vite votre place ! 8 .

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 07 67 59

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English :

The Comité des fêtes d’Autry-le-Châtel invites you to an unforgettable dance party on Saturday April 5 at the Salle des fêtes! A festive atmosphere, lively music and a dance floor open to all. Come and have fun with friends and family! Reserve your place now!

L’événement Soirée dansante Génération 80 Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX