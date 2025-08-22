Boucle 17 La Loire à Vélo par Chécy Orléans Loiret
Boucle 17 La Loire à Vélo par Chécy 1 Quai du Roi 45000 Orléans Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 12000.0 Tarif :
Découvrez la Loire à Vélo rive Nord, au départ d’Orléans.
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/ +33 2 38 24 05 05
English :
Discover the Loire à Vélo on the north bank, starting from Orléans.
Deutsch :
Entdecken Sie die Loire à Vélo am Nordufer, ausgehend von Orléans.
Italiano :
Scoprite la Loira in bicicletta sulla riva nord, partendo da Orléans.
Español :
Descubra la Loire à Vélo en la orilla norte, partiendo de Orléans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire