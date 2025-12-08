Boucle 3 Tour de la plaine jurassienne Chaussin Jura
Boucle 3 Tour de la plaine jurassienne Chaussin Jura vendredi 1 mai 2026.
Boucle 3 Tour de la plaine jurassienne Vélo de route Difficile
Boucle 3 Tour de la plaine jurassienne Chaussin 39120 Chaussin Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 70140.0 Tarif :
Difficile
https://www.jura-outdoor.com/trek/1232
English :
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data