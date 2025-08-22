Boucle à vélo de Montjean-sur-Loire à Chalonnes sur Loire en passant sur l’île de Chalonnes Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Boucle à vélo de Montjean-sur-Loire à Chalonnes sur Loire en passant sur l’île de Chalonnes Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Boucle à vélo de Montjean-sur-Loire à Chalonnes sur Loire en passant sur l’île de Chalonnes
Boucle à vélo de Montjean-sur-Loire à Chalonnes sur Loire en passant sur l’île de Chalonnes 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 19000.0 Tarif :
Découverte de La Loire à Vélo depuis Montjean-sur-Loire en passant par l’île de Chalonnes.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Discover La Loire à Vélo from Montjean-sur-Loire via the island of Chalonnes.
Deutsch :
Entdecken Sie die Loire à Vélo von Montjean-sur-Loire über die Insel Chalonnes.
Italiano :
Scoprite la Loira in bicicletta da Montjean-sur-Loire passando per l’isola di Chalonnes.
Español :
Descubra el Loira en bicicleta desde Montjean-sur-Loire pasando por la isla de Chalonnes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Anjou tourime