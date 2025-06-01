Boucle cyclable Terroir entre terre et mer Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Boucle cyclable Terroir entre terre et mer

Boucle cyclable Terroir entre terre et mer 44760 Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire

Distance : 20300.0

Envie d’une escapade entre terre et mer ?

Le pays de Retz vous offre des paysages uniques, entre l’estuaire de la Loire, l’océan Atlantique, le bassin nantais et la Vendée.

Bienvenue à la Bernerie, les Moutiers et Villeneuve.

English :

Fancy a getaway between land and sea?

The Pays de Retz offers unique landscapes, between the Loire estuary, the Atlantic Ocean, the Nantes basin and the Vendée.

Welcome to La Bernerie, Les Moutiers and Villeneuve.

Deutsch :

Lust auf einen Ausflug zwischen Land und Meer?

Das Pays de Retz bietet Ihnen einzigartige Landschaften zwischen der Loire-Mündung, dem Atlantischen Ozean, dem Becken von Nantes und der Vendée.

Willkommen in La Bernerie, Les Moutiers und Villeneuve.

Italiano :

Avete voglia di una pausa tra terra e mare?

Il Pays de Retz offre paesaggi unici, tra l’estuario della Loira, l’Oceano Atlantico, il bacino di Nantes e la Vandea.

Benvenuti a La Bernerie, Les Moutiers e Villeneuve.

Español :

¿Le apetece una escapada entre mar y tierra?

El Pays de Retz ofrece paisajes únicos, entre el estuario del Loira, el océano Atlántico, la cuenca de Nantes y la Vendée.

Bienvenido a La Bernerie, Les Moutiers y Villeneuve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par eSPRIT Pays de la Loire