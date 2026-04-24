Exposition de peinture de Christiane Dujardin Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Exposition de peinture de Christiane Dujardin

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Aux Moutiers-en-Retz, cette exposition dévoile l’univers lumineux de Christiane Dujardin, où la peinture acrylique donne vie à des paysages marins empreints de douceur et de mouvement.

Une passion née de la matière et de la mer

Née en 1951 dans la région lilloise, Christiane Dujardin découvre la peinture acrylique en 2008 lors d’une initiation au couteau à peindre, véritable révélation artistique. Autodidacte, elle développe rapidement sa pratique et une maîtrise technique qui lui permet de travailler de grands aplats, des matières épaisses et des compositions dynamiques. L’usage du couteau libère sa touche, lui donnant une expression à la fois spontanée et vigoureuse. Inspirée depuis l’enfance par la côte belge, elle se tourne naturellement vers les paysages marins, qu’elle peint selon l’émotion du moment ou à partir de souvenirs visuels imprégnés de l’atmosphère des lieux.

Un parcours artistique riche et largement exposé

Installée en Vendée depuis 2011, l’artiste participe chaque année à de nombreuses expositions collectives dans sa région d’adoption, notamment aux Sables d’Olonne, à Sion l’Océan (Saint-Hilaire-de-Riez), Commequiers, Bouin ou encore L’Aiguillon-sur-Vie. Elle présente également son travail lors d’expositions personnelles dans divers lieux culturels et offices de tourisme, dont Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Île ou encore le Salon International d’Arts Plastiques de La Rochelle, où elle reçoit en 2021 le Prix d’Excellence de la Peinture Acrylique. Ses œuvres sont aujourd’hui diffusées en France et à l’étranger, témoignant d’une reconnaissance qui dépasse largement son territoire d’origine.

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Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, this exhibition unveils Christiane Dujardin?s luminous universe, where acrylic paint gives life to seascapes imbued with softness and movement.

L’événement Exposition de peinture de Christiane Dujardin Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic