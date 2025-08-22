Boucle cyclo 8 Du minéral et végétal (petite boucle) Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle cyclo 8 Du minéral et végétal (petite boucle) Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Cet itinéraire débute au pied de la majestueuse Citadelle. Il traverse l’est bisontin jusqu’à la forêt de Chailluz, véritable poumon vert de Besançon. Passage dans différents quartiers de la ville certains résidentiels à faible densité, d’autres plus fortement urbanisés.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/118367

English :

This itinerary starts at the foot of the majestic Citadel. It crosses the eastern part of Besançon up to the Chailluz forest, the green lung of Besançon. It passes through different areas of the city: some residential with low density, others more urbanized.

Deutsch :

Diese Route beginnt am Fuße der majestätischen Zitadelle. Sie führt durch den Osten von Besançon bis zum Wald von Chailluz, der grünen Lunge von Besançon. Sie kommen durch verschiedene Stadtviertel: einige sind Wohnviertel mit geringer Dichte, andere sind stärker urbanisiert.

Italiano :

Questo percorso inizia ai piedi della maestosa Cittadella. Attraversa la parte orientale di Besançon fino alla foresta di Chailluz, il polmone verde di Besançon. Attraversa diversi quartieri della città: alcuni residenziali e a bassa densità, altri più urbanizzati.

Español :

Esta ruta comienza a los pies de la majestuosa Ciudadela. Atraviesa el este de Besançon hasta el bosque de Chailluz, pulmón verde de Besançon. Atraviesa varios barrios de la ciudad: algunos residenciales y de baja densidad, otros más urbanizados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data